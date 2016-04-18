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    Гончаренко: «Советовал Слуцкому убрать Оланаре с поля в матче против «Локомотива»

    Тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в эфире канала «Наш футбол» признался, что во время матча 24-го тура РФПЛ против «Локомотива» (1:1) советовал Леониду Слуцкому заменить нападающего Аарона Оланаре, который в итоге сравнял счет и принес команде одно очко.

    – Когда мы были на сборах, Оланаре очень эмоционально тренировался. Затем у него произошел спад, но он снова начал подниматься и хорошо выглядел на тренировках.

    – Возникала мысль, что Оланаре надо убрать с поля?

    – Не просто возникала, я Леониду Викторовичу это советовал. К счастью, он меня не послушал, – сказал Гончаренко.

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.04.2016 20:20
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 19 апреля 2016, 06:07

      начались разногласия.

      -1
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      Рейтинг: +1389

      brhr 19 апреля 2016, 05:41

      Рано или поздно , а точнее после евро16 Слудцкому придется решать, оставаться с ЦСКА(самый лучший вариант) или уходить в сборную ..

      0
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      Рейтинг: +459

      sour12 19 апреля 2016, 03:30

      да убирать и ломать рисунок игры...и на кого менять?ЛВС попробовал играть по другому и по сути получилось....по сути цска контролировал ход матча просто не повезло...ну и гол можно сказать из ничего к сожалению лучшие не молодеют.

      1
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      Рейтинг: +151

      VITPO 19 апреля 2016, 02:59

      По его игре вначале именно это и напрашивалось.Забил гол-преобразился.

      1
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 18 апреля 2016, 21:51

      жаль что не послушал
      пора гончаренко запрягать коней и брать бразды правления в свои руки))

      -3
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