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    «Фратрия» обвинила игроков «Спартака» в равнодушии клубу

    Объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» опубликовало обращение к футболистам и тренерам московского клуба. Недовольство фанатов вызвало поведение игроков после матча 24-го тура РФПЛ против «Зенита» (2:5).

    «Мы вновь увидели разгромное поражение от принципиального соперника. Вместо того, чтобы проявить характер и бороться за победу, переломить череду невыразительных игр, игроки «Спартака» в очередной раз не смогли показать хоть сколько-нибудь приличного футбола. Но этого оказалось мало. Мы также стали свидетелями абсолютно наплевательского отношения игроков команды и ее тренерского штаба к нам, нашим ценностям и нашему мнению.

    После окончания матча игроки «Спартака» вынесли на поле баннер с поздравлениями The Aliens – болельщиков из Санкт-Петербурга. Баннер был развернут игроками, подошедшими к трибуне, а затем…брошен ими на поле. Естественно таким моментом воспользовались фанаты «Зенита», которые подобрали баннер и только по счастливой случайности его не сожгли.

    Затем из СМИ мы с удивлением узнаем о том, что известный своими жизненными принципами Артем Дзюба возвращается в Москву вместе с нашей командой. И не только возвращается, но и позволяет себе по дороге в аэропорт и на борту самолета комментировать результат игры, подшучивая над спартаковцами.

    В связи с произошедшим у нас есть ряд вопросов к команде и тренерскому штабу, на которые мы рассчитываем получить ответы.

    Почему в очередной раз вы не смогли проявить те качества, которыми должен обладать «Спартак» на поле, и проиграли с унизительным счетом?

    Почему игроки клуба и его работники не позаботились о безопасности баннера, который им был доверен? Вы не звезды на дне рождения, ради появления которым позволяется все. Вы отдаете должное людям, которые посвящали себя «Спартаку» уже тогда, когда вы еще заканчивали футбольные академии.

    Почему The Aliens и остальные болельщики «Спартака», никогда не терявшие своего лица, вынуждены наблюдать этот абсолютный позор и насмешку над своим именем? Вы играете не для себя, а для нас. Мы – те люди, которые едут за «Спартаком», отстаивают честь клуба и представляют его по всему миру. Мы – это «Спартак». Вам плевать на «Спартак»? Идите в «Зенит» – там таких любят.

    Почему тренерский штаб позволяет Дзюбе возвращаться с командой в Москву? Это игрок «Зенита», и пусть «Зенит» решает его проблемы. Или мы экономим средства самобытной команды с берегов Невы? Почему такое решение принимается Аленичевым?

    Почему своим отказывают в помощи и оставляют в Находке, а чужому с радостью готовы предоставить транспорт до Москвы? Становится понятно, кого действительно ценят в нашем клубе.

    Почему игроки команды терпят подобное отношение к себе от человека, который уже долгое время олицетворяет собой всякое отсутствие ценностей и убеждений? Если вы переживали, что он до Москвы не доберется, то зря – он прекрасно умеет находить деньги и точно бы не потерялся.

    Помните: спортивные успехи неотделимы от необходимости быть достойными игроками великого клуба. Решите для себя: вы – коллектив или сборище? Вы – команда или случайные люди без представлений о чести и гордости? И если вы – сборище проходимцев, то идите дальше. Как мы уже сказали, в России есть клубы, которые вас с радостью примут.

    Мы рассчитываем получить ответы на свои вопросы», – сказано в заявлении «Фратрии».

    Источник: Фратрия

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    18.04.2016 19:35
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +490

      ViktorMG 19 апреля 2016, 11:54

      А у меня вопросы Фратрии. Почему так называемые болельщики заставляют раз за разом платить штрафы клуб за своё поведение на трибунах? Я не защищаю зажравшихся игроков, которым уже ничего не надо. Но зачем столько пафоса из-за ерунды. Проблема в другом. И болеть за Спартак можно без фаеров и хулиганства. Вот за этим должна следить Фратрия.

      1
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      Рейтинг: +402

      Tri 19 апреля 2016, 00:52

      Ну и зачем столько пафоса, их спартак от этого лучше не заиграет, кроме самих себя в поражении спартака никто не виноват. Во втором тайме спартак встал, явно у ихнего Промеса проблемы с физухой.

      0
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      Рейтинг: +137

      serg30 19 апреля 2016, 00:26

      Раньше для спартачей "Зенит" не был принципиальным соперником. Для питерских "Спартак" был таковым, но никак не наоборот. Теперь ситуация диаметрально противоположная. А всего каких-то 15-20 лет прошло. "Всё течёт, всё меняется" © :)))

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff 18 апреля 2016, 22:59

      Игроки Спартака плюнули в лицо и поставили в позу своих горе-фанатов.

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      Рейтинг: +1847

      mahan 18 апреля 2016, 21:50

      Все так и есть. Им просто пофиг на своих болельщиков (((

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      Рейтинг: +87

      Polilux > mahan 18 апреля 2016, 21:55

      Согласен !

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      Рейтинг: +87

      Polilux > mahan 18 апреля 2016, 22:03

      Как ни странно - но поддержу мясных в их заявах. Что-бы не происходило в клубе - болелы главное и по - свински,без обид относиться к ним нельзя . Нормальная и честная предьява клубу и руководству. Уважуха полная.

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      Рейтинг: +1847

      mahan > Polilux 19 апреля 2016, 09:52

      Так и есть, своих болельщиков надо любить и уважать.

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff 18 апреля 2016, 21:47

      Спартак теперь киевский?

      -1
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      Рейтинг: -161

      narkozanos 18 апреля 2016, 21:11

      Аааааа,кайф,поросята плачут,учесть Динамо не за горами

      -3
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      Рейтинг: +5873

      maygli 18 апреля 2016, 21:00

      Не по всем вопросам соглашусь с "Фратией", отчасти они правы, отчасти эмоции, но в плане того, что касается Дзюбы... это,что апрельская шутка?!? Или с головой кто-то не дружит в руководстве Спартака??? Мозги нах... поехали после игры? Позорище какое, просто возмутительно. Я понимаю, личные отношения у игроков могут быть дружеские, но мешать личное с командным не допустимо! Или вы последние высказывания Дзюбы о Спартаке не читали, где он в очередной раз ноги об вас вытирает или вы беспринципные и тогда действительно сборище проходимцев.
      "Скажи мне кто твой друг, и я скажу тебе кто ты". В основе "Фратия" права.

      -2
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      Рейтинг: +121

      vanesss1981 > maygli 18 апреля 2016, 21:34

      ...ну если повнимательнее почитать высказывания Дзюбы, то в них он вытирает ноги о высшее руководство,а не сам Спартак.

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      Рейтинг: +527

      трениришко > vanesss1981 18 апреля 2016, 22:21

      и за его счет полетел

      0
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      ...
      Рейтинг: +121

      vanesss1981 > трениришко 18 апреля 2016, 22:37

      и тем самым ещё раз его потроллил.

      0
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      Рейтинг: +779

      mgordeev > maygli 18 апреля 2016, 23:37

      он как раз вью дал, что Аленичев приведет Спартак к чемпионству. Это была плата за проезд.

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      Рейтинг: +31

      JUVIO 18 апреля 2016, 20:57

      мудачье

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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 18 апреля 2016, 20:33

      Старая песня о несбыточных мечтах.

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