Федун: «Из-за нескольких возмутителей спокойствия пострадают ни в чем неповинные болельщики «Спартака»

Владелец «Спартака» Леонид Федун выразил несогласие с решением КДК РФС закрыть один из секторов на ближайший домашний матч команды за оскорбительный баннер в свой адрес, вывешенный болельщиками во время встречи с «Кубанью» в 23-м туре РФПЛ.

«С уважением отношусь к решению Контрольно-Дисциплинарного Комитета РФС, но в данном случае оно не совсем справедливо по отношению к подавляющему большинству болельщиков «Спартака», которые всегда и везде активно поддерживают нашу команду. И вот получается, что из-за нескольких «возмутителей спокойствия» пострадают ни в чем неповинные люди. В частности те, кто задолго до предстоящего матча с «Мордовией» купили абонементы на данный сектор и, конечно, те, кто успел приобрести билеты. Причем таких немало. К тому же этот баннер был оперативно устранен с трибуны. Учитывая все эти факты и обстоятельства, клуб обратился в РФС с целью рассмотрения возможности отмены данного наказания», – сказал Федун.