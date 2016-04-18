«Спартак» подаст апелляцию на решение КДК по оскорбительному баннеру в адрес Федуна

Член апелляционного комитета РФС Сергей Куликов сообщил, что просьба «Спартака» о смягчении наказания за оскорбительный баннер в адрес владельца клуба Леонида Федуна на домашнем матче 23-го тура РФПЛ против «Кубани» будет рассмотрена в ближайшие дни. Напомним, КДК по итогам того матча наказал красно-белых закрытием одного сектора на следующий домашний матч против «Мордовии», который состоится 23-го апреля.

«Сейчас ждем документов от «Спартака», постараемся рассмотреть просьбу клуба до матча с «Мордовией», – сказал Куликов.