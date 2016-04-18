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    Булыкин: «Поговорил с руководителями «Динамо», они взяли время на раздумье»

    Бывший форвард «Динамо» Дмитрий Булыкин рассказал о ходе своих переговоров с руководством бело-голубых по поводу работы в структуре клуба. Напомним, ранее игрок, завершивший карьеру в марте этого года, заявил, что не рассматривает тренерскую должность в столичном клубе, но готов к административной деятельности.

    «По европейским традициям игрок, долго выступавший за какой-то клуб, ищет и обычно находит работу в структуре этого клуба от должности детского тренера до должности спортивного директора, который занимается организацией всего клуба и отвечает за спортивную составляющую.

    Я провел предварительные беседы с руководством «Динамо». К чему они приведут, не знаю. «Динамо» взяло время на раздумье. Я донес до них свое видение, они мне рассказали свое. Пока мы расстались. Сейчас будем думать, сотрудничать либо нет», – сказал Булыкин.

    Источник: Р-Спорт

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    18.04.2016 14:14
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2858

      nemolod 18 апреля 2016, 20:10

      Это по европейским традициям,а у нас без связей титулы и былые заслуги не в счет!

      0
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 18 апреля 2016, 14:44

      А что он выкобенивается в руководство что ли метит? да там и без него бабосы по пилить желающих вагоны.

      2
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      Рейтинг: +577

      yurdin 18 апреля 2016, 14:29

      Дармоедов в Динамо достаточно,глядишь- и тебя пристроят.

      2
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