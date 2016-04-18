Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Карпин: «Зенит» возглавить могу, ЦСКА – точно нет»

    Экс-наставник «Спартака», а ныне главный тренер армавирского «Торпедо» Валерий Карпин признался, что мог бы тренировать любой клуб РФПЛ, кроме ЦСКА.

    «Мне пока хочется работать в спокойном режиме. Это не значит, что я в принципе не готов к стрессам и повышенному вниманию. Но отдохнуть от такого определенно необходимо. Не исключено, что я еще поработаю с сильной командой РФПЛ. Через два года, три, десять…

    Могу ли возглавить 13 клубов – 16 минус ЦСКА, «Зенит» и «Спартак»? Для начала – при чем здесь «Спартак»? Я говорил, что не возглавлю красно-белых при Федуне. Это правда. Но в целом я не отказываюсь от теоретической возможности снова тренировать «Спартак».

    «Зенит» – почему нет? ЦСКА – да, туда точно не пойду. Короче, получается, 14,5. Армейцем не стану и половинка «Спартака». Потому что речь идет о несовместимости с людьми, которые на данный момент руководят клубом», – сказал Карпин.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.04.2016 13:49
    Рекомендуем
    Комментарии27
    ...
    • ...
      Рейтинг: +16

      Граф 2 25 апреля 2016, 15:34

      Карпин+Федун= конец клубу(((

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      Демон74 23 апреля 2016, 21:10

      Карпин? Любой клуб РФПЛ? не смешно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67

      Lenine 19 апреля 2016, 10:32

      Ага.
      Спаллетти (Удинезе, Рома)
      Виллаш-Боаш (Порту, Челси, Тоттенхэм)
      Карпин ( Спартак, Мальорка, Торпедо (Армавир))
      Канешна же! Зенит (как и ЦСКА) прям слюнями изошел ожидаючи!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 18 апреля 2016, 23:24

      Узнаешь много про себя интересного.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +45

      ск122 18 апреля 2016, 21:06

      пока отдохи))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1004

      OOOVVV. 18 апреля 2016, 20:24

      И смех до икоты!!!Особенно о ЦСКА,Да туда Валеру ни за какие деньги ЕЛГ не пустит.)))))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5873

      maygli 18 апреля 2016, 20:19

      Волераверим, до сих пор не остыл, злопамятен видать, но в душе он всё ж спартаковец.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +459

      sour12 > maygli 19 апреля 2016, 03:31

      видно, что он очень переживает за команду и наверно ему это где то мешает....

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +459

      sour12 18 апреля 2016, 20:10

      а да и что значит цска точно не буду тренировать? тренер не должен предвзято относиться к какому то либо клубу, это может помешать развитию клуба того который тренируешь...надо быть профессионалом.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +459

      sour12 18 апреля 2016, 20:07

      при всём уважении...пока рано тренировать такие клубы...сначала надо показать результат с (командами по проще).

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11227

      alp 18 апреля 2016, 18:58

      валера жжот!! )))))

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11