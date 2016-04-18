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    Промес станет самым высокооплачиваемым игроком «Спартака»

    Полузащитник сборной Голландии Квинси Промес находится на стадии переговоров о продлении своего действующего контракта со «Спартаком». Известно, что москвичи готовы поднять зарплату 24-летнему футболисту с 1,5 млн до 3 млн евро в год. Это позволит стать голландцу самым высокооплачиваемым игроком клуба. Сейчас самая большая зарплата числится за итальянским защитником Сальваторе Боккетти – 2,7 млн евро.

    Промес перебрался в «Спартак» летом 2014 года, сумма его трансфера составила 12 миллионов евро. По данным Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста осталась на этом же уровне.

    Источник: Известия

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    18.04.2016 09:42
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +5873

      maygli 18 апреля 2016, 20:15

      Однозначно он заслуживает повышения во всём, но контракты составлять на год со всеми, а по окончании продлевать на следующий год, чтоб игроки всегда были мотивированы, а не как Кокорин. Большие деньги и на долго, только разбалывают игрока.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 18 апреля 2016, 15:29

      это ему добавляют за то что Данни вывел из строя надолго а может навсегда надеюсь ему достанется также

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +17

      pivovar 18 апреля 2016, 15:14

      НЕ ОТПУСКАТЬ!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1847

      mahan 18 апреля 2016, 13:24

      Буду рад если такой игрок останется в Спартаке, хоть кто-то играет.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +427

      policepnz 18 апреля 2016, 12:58

      вот кто пашет тот и ест!

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 18 апреля 2016, 11:57

      Заслужил, достоин! А забивать не перестанет, это вам не кокорин........

      5
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 18 апреля 2016, 11:47

      Помоему он и так трёху получает.

      -2
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      Рейтинг: +929

      ДСА 18 апреля 2016, 11:28

      Промесу нужно отдавать ползарплты Спартака.

      11
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      Рейтинг: +31

      vlalvl 18 апреля 2016, 11:23

      ))

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +1481

      GM 18 апреля 2016, 11:14

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Даже интересно, чем закончится. Сбежит из свинюшика или продастся?

      -5
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