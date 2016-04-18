Неймар может быть дисквалифицирован за драку

Нападающий «Барселоны» Неймар рискует получить дисквалификацию за то, что после завершения матча чемпионата Испании с «Валенсией» ударил по лицу защитника соперника Антонио Баррагана, что попало в объективы камер.

Инцидент произошел уже после завершения матч, когда Барраган стал праздновать победу с партнерами по команде. Неймар подошел к нему сзади и ударил по щекам. После этого едва не произошла потасовка на поле, но партнеры Баррагана смогли ее предотвратить. Стоит отметить, что главный судья матча не заметил этого инцидента.

Матч 33-го тура испанской Примеры «Барселона» – «Валенсия» закончился со счетом 1:2.