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Неймар может быть дисквалифицирован за драку

18 апреля 2016, 08:43
30

Нападающий «Барселоны» Неймар рискует получить дисквалификацию за то, что после завершения матча чемпионата Испании с «Валенсией» ударил по лицу защитника соперника Антонио Баррагана, что попало в объективы камер.

Инцидент произошел уже после завершения матч, когда Барраган стал праздновать победу с партнерами по команде. Неймар подошел к нему сзади и ударил по щекам. После этого едва не произошла потасовка на поле, но партнеры Баррагана смогли ее предотвратить. Стоит отметить, что главный судья матча не заметил этого инцидента.

Матч 33-го тура испанской Примеры «Барселона» – «Валенсия» закончился со счетом 1:2.

Источник: Goal.com
Испания. Примера Испания Барселона Валенсия Барраган Антонио Неймар
Комментарии (30)
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artem 81
1460960481
этим он хотел показать, что щеки лопнут в следующем матче
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BarcelonianDestroyer
1460960866
Кто же будет новым тренером Барсы...
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KELT88
1460961258
неуравновешенный idiot
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Wiskey
1460962612
Как игрок хорош - как человек полное г.вно!! Истеричка и ребенок, ужасно!
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Russo_
1460963537
Настоящая Барселона так всегда себя ведёт, думают что Боги.
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timpers
1460964266
Форум о договорных матчах dogz.tibidohs.ru
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Asbjorn
1460964486
Ну слабо что то на удар тянет,при всех талантам Неймара- он ведет себя как баба,как и бускетс и альба
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Alex3920486
1460964530
В жопе детство играет.. В армию его бы...
Ответить
headdevil
1460970037
Драка... Винни Джонса на них нет!
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GoldPlayFIFARus9
1460971385
Эм...Что?Драка? Удар?))) Тот кто написал о драке вообще в курсе как это хотя бы примерно выглядит?))))
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