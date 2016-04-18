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  • Кирьяков: «Если Кобелев чувствует, что может исправить ситуацию, пусть работает»

Кирьяков: «Если Кобелев чувствует, что может исправить ситуацию, пусть работает»

18 апреля 2016, 08:16
7

Бывший нападающий «Динамо» Сергей Кирьяков считает, что через пару дней станет ясна ситуация с дальнейшей судьбой Андрея Кобелева в московском клубе.

«Андрей Кобелев – мой боевой товарищ, старый друг. Так что плохого о нем сказать ничего не могу. Член совета директоров клуба Владимир Проничев недавно заявил о доверии тренеру, и Кобелев должен чувствовать поддержку. Но руководство «Динамо» отличается непредсказуемостью – можно ждать всего, что угодно.

Если Кобелев чувствует, что может исправить ситуацию, пусть работает. А если не знает, что делать дальше, то это другая история. Лучше взять и уйти. Андрей взрослый человек, сам разберется. Завтра-послезавтра узнаем, останется он или нет.

Конечно, я поддержу его лично. Хотя критики будут требовать отставки. Через это надо пройти, иметь крепкие нервы и веру в свою команду», – считает Кирьяков.

Матч 24-го тура «Динамо» – «Крылья Советов» закончился со счетом 1:0. Единственный гол на последней минуте компенсированного времени матча забил нападающий гостей Джанни Бруно.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия Динамо Кобелев Андрей Кирьяков Сергей
Комментарии (7)
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Диктор
1460957187
А с кем ему исправлять то ситуацию-с этим составом это невозможно.
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meiram
1460958262
Мне кажется,что он исчерпал себя и не знает выхода, а написать сам о своей отставке не решится! Потому что Черчесова не надо было увольнять и руководство показало себя подлой гнилью на стороне договариваясь с Кобелевым, как мыши! Не рой яму другому-сам в неё попадешь! Ему до Бердыева, как до Китая пешком! Тут только Бердыев может из средних игроков сделать команду! Ясно Вам теперь недоумки?!
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NEMETSRUS
1460963783
жалко динамо
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Omanid87
1460972093
Нападающего надо Динамо нормального
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nik_59
1460973186
Нужно выбираться!
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