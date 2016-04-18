Кирьяков: «Если Кобелев чувствует, что может исправить ситуацию, пусть работает»

Бывший нападающий «Динамо» Сергей Кирьяков считает, что через пару дней станет ясна ситуация с дальнейшей судьбой Андрея Кобелева в московском клубе.

«Андрей Кобелев – мой боевой товарищ, старый друг. Так что плохого о нем сказать ничего не могу. Член совета директоров клуба Владимир Проничев недавно заявил о доверии тренеру, и Кобелев должен чувствовать поддержку. Но руководство «Динамо» отличается непредсказуемостью – можно ждать всего, что угодно.

Если Кобелев чувствует, что может исправить ситуацию, пусть работает. А если не знает, что делать дальше, то это другая история. Лучше взять и уйти. Андрей взрослый человек, сам разберется. Завтра-послезавтра узнаем, останется он или нет.

Конечно, я поддержу его лично. Хотя критики будут требовать отставки. Через это надо пройти, иметь крепкие нервы и веру в свою команду», – считает Кирьяков.

Матч 24-го тура «Динамо» – «Крылья Советов» закончился со счетом 1:0. Единственный гол на последней минуте компенсированного времени матча забил нападающий гостей Джанни Бруно.