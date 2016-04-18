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    Манолев: «Нужно забивать голы, чтобы выигрывать и остаться в Премьер-лиге»

    Защитник «Кубани» Станислав Манолев отметил осложнившееся положение своей команды после поражения от «Ростова».

    «Что не получилось у «Кубани"? Не забиваем голы. Это нужно делать, чтобы выигрывать и остаться в Премьер-лиге.

    Мы смотрели видео: «Ростов» всегда так играет, через длинные передачи. Один-два раза так сделать, вот и получается момент у них. «Ростов» ничем удивил. У них есть свой стиль игры. Они любят играть через контратаки. «Ростову» реально побороться за чемпионство. Если выиграть оставшиеся матчи.

    Я думаю, что турнирное положение «Кубани» стало хуже. Надо набирать очки в домашних играх, выигрывать, если хотим остаться в Премьер-лиге», – заявил Манолев.

    Матч 24-го тура российской Премьер-лиги «Кубань» – «Ростов» закончился со счетом 0:1. Автором единственного гола стал Александр Гацкан.

    Источник: Rusfootball.info

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    18.04.2016 07:24
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