Клопп: «Надеюсь, с Ориги и Туре будет все в порядке»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп выразил надежду, что повреждения, полученные форвардом Дивоком Ориги и защитником Коло Туре в матче 34-го тура АПЛ против «Борнмута» (2:1), не будут иметь для игроков серьезных последствий.

«Ориги ударили по спине. Я задал ему вопрос об этом после матча, и он ответил, что почувствовал небольшой хруст. Будем надеяться, что все обойдется.

У Коло Туре возникли мышечные проблемы. Не знаю, что это – судороги или что-то более серьезное. В последние месяцы Коло не испытывал никаких проблем мышцами, так что надеемся, что с ним все будет в порядке», – сказал Клопп.