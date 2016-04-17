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    Парфенов: «Купите Аленичеву в «Спартак» нужных игроков – потом спрашивайте про результат»

    Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов поделился мнением о перспективах на посту наставника «Спартака» Дмитрия Аленичева, а также высказался насчет возможного прихода в клуб рулевого «Ростова» Курбана Бердыева.

    – Что вы думаете по поводу непрекращающихся разговоров о том, что Федун хочет пригласить в «Спартак» Курбана Бердыева?

    – Разговоры вокруг тренерского штаба «Спартака», мне кажется, будут всегда, каким бы он ни был. Насколько я знаю из общения с Аленичевым и Титовым, с которыми постоянно на связи, они уже не обращают на это внимания. Хотя такие разговоры меня не удивляют.

    Бердыев наверху, он показывает результат. Но я не думаю, что он возглавит «Спартак». Если он придет в клуб, он все равно попросит купить ему игроков. И что же получается – под Аленичева не покупают игроков, а под Бердыева купят? Это будет странно. Тогда надо под Аленичева купить тех игроков, которых он хочет, а потом спрашивать о результате.

    Источник: Eurofootball

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    17.04.2016 20:09
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 18 апреля 2016, 13:28

      Ну купите! А где гарантия? Где рисунок игры? Где тактика? Что спартак показывал
      в
      игре с Амкаром, Ростовом, Зенитом, Кубанью?
      Обычная заурядная команда, хотя с хорошим подбором игроков.

      -1
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      Рейтинг: +26750

      slavutiq70 17 апреля 2016, 23:05

      Странно Карпина за вторые и третье место все хаили и состав у него был практически такой же по силе,,,а сдесь все в один голос кричат дайте Диме пороботать ещё год,,,,Сейчас не Советские времена когда команду строили по несколько лет,тогда это было актуально так как все игроки были свои и купить легов невозможно было,готовили молодёж,

      -1
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      Рейтинг: +9

      Ainul 17 апреля 2016, 21:59

      Купите Аленичеву Месси, Роналду, Ибрагимовича, всю оборону Атлетико (Мадрид) и тогда он покажет результат, да? А как же работает Раньери с , мягко говоря, не самыми "звездными" игроками и добивается результата и не в нашей "сонной" лиге, а в АПЛ? Так, может, проблема не в игроках, а в том, как правильно поставлена перед ними задача на каждый матч и как используются их лучшие качества. Где тактика и стратегия у уважаемого мною Дмитрия Аленичева?

      -1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 17 апреля 2016, 21:49

      Хорошие слова-Аленичевым куплен один Мельгарьехо -но один в поле не воин-там кроме Бокетти всю защиту менять надо.

      0
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      Рейтинг: +369

      СЛАВА 81 17 апреля 2016, 21:15

      Аленичев сам подбирал этих игроков. И с него надо спрашивать.

      -3
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      Рейтинг: +262

      spartak_88 > СЛАВА 81 17 апреля 2016, 21:40

      эти игроки пол состава были подобраны Карпиным)))) Аленичев только пару игроков купил и все

      2
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      Рейтинг: +369

      СЛАВА 81 > VVM1964 17 апреля 2016, 22:05

      Он хвалил всех игроков . Говорил , что можно с ними выигрывать. Что и делал Карпин. Правда выше второго места не получалось , но и ниже еврокубков тоже.

      -1
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > СЛАВА 81 18 апреля 2016, 01:11

      Напомнить 2014?

      1
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > СЛАВА 81 18 апреля 2016, 01:11

      Он купил только Зе Луиша и Мельгарехо.Все.

      1
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      Рейтинг: +369

      СЛАВА 81 > Тraumtanzеr 18 апреля 2016, 08:14

      Про остальных игроков он говорил , что с ними можно выигрывать.

      -1
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > СЛАВА 81 18 апреля 2016, 11:54

      У него выбора нет, когда у него во владельцах федун.

      1
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      Рейтинг: +124

      1cent 17 апреля 2016, 20:33

      судя по вою на безграничных просторах нужный это Бердыев , но х.й вам мясо

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      Рейтинг: +7038

      Диктор > 1cent 17 апреля 2016, 21:48

      Да на хре.н он не нужен.

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