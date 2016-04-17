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    Панов: «Зенит» – главный претендент на чемпионство в РФПЛ»

    Бывший нападающий «Зенита» Александр Панов назвал сине-бело-голубых основным претендентом на чемпионский титул в РФПЛ. Отметим, что на данный момент петербуржская команда занимает в турнирной таблице чемпионата России второе место.

    «Зенит» можно считать главным претендентом на чемпионство, команда выступает очень стабильно. Но матч со «Спартаком» нельзя считать чемпионским, ведь «Зенит» еще не на первом месте. Петербуржцы провели хорошую встречу, но команде еще играть и играть. Подопечным Андре Виллаш-Боаша необходимо продолжать победную серию, ведь из-за поражения в одном матче можно упустить чемпионство», – сказал Панов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    17.04.2016 19:29
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3932

      Kollljan 17 апреля 2016, 20:24

      Поражение в одном матче может лишить чемпионства и ЦСКА, и Зенит, и Ростов.

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