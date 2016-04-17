Веркаутерен: «Лучший игрок матча с «Динамо» – это команда»

Главный тренер «Крыльев Советов» Франк Веркаутерен после победы над «Динамо» (1:0) в матче 24-го тура РФПЛ не стал выделять кого-то в отдельности, а назвал лучшим игроком встречи всю команду.

«Мы приспособились к игре «Динамо», к их расстановке. Хотя у них были шансы, на нас оказывался прессинг. Во втором тайме мы больше контролировали игру, чувствовали себя более уверенно. При этом у нас были проблемы с последним пасом и забиванием голов. Кроме одного исключения.

Лучший игрок матча? Если бы я даже должен был сказать, то не сказал бы. Лучший игрок – это команда», – сказал Веркаутерен в эфире телеканала «Наш футбол».