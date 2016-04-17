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    Кобелев: «Весь год «Динамо» не может забить из выгодных положений»

    Главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев поделился впечатлениями от матча 24-го тура РФПЛ, в котором его подопечные со счетом 0:1 уступили «Крыльям Советов».

    «Провели хороший матч, но до образцовой игры нам далеко. Сегодня сработало главное футбольное правило: «Не забиваешь ты – забивают тебе». Пропущенный гол – стечение обстоятельств. В раздевалке сейчас тишина. Ребята играли с желанием, но, к сожалению, весь год мы не можем забить из выгодных положений. Отсюда накапливается эмоциональный груз», – сказал Кобелев в эфире телеканала «Наш Футбол».

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.04.2016 19:20
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +93

      aviator117 17 апреля 2016, 21:23

      60 лет я болею за Динамо, но такую бездарность тренерского штаба вижу впервые! Третий раз закачалось тренерское кресло Кобелева, ну пора бы и понять, что это НЕ ТВОЕ дело !!!

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