Олег Иванов: «Болельщики «Терека» даже на оскорбления никогда не переходили»

Полузащитник «Терека» Олег Иванов поделился своим мнением об инциденте, произошедшем в Грозном после матча 24-го тура российской Премьер-лиги между его командой и «Краснодаром». В тренера «быков» Олега Кононова во время послематчевого интервью с трибун начали бросать посторонние предметы. Напомним, что «Терек» уступил со счетом 0:1.

«Честно говоря, не могу представить, чтобы в Грозном случился такой инцидент. Я удивлен. За то время, что здесь играю, никогда не было ничего подобного. Да, могут свистеть, в пределах дозволенного выражать эмоции. Но даже на оскорбления наши болельщики никогда не переходили.

То, что виновные не будут больше посещать спортивные мероприятия, я считаю правильным. Все-таки это не война, а всего лишь игра, на время которой нужно забывать о вражде. Даже если футбол не совсем доставляет удовольствие», – сказал Иванов.