Нигматуллин: «Игра в обороне – сейчас слабейшее место «Спартака»

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин поделился впечатлениями от матча 24-го тура РФПЛ, в котором «Зенит» у себя дома уверенно обыграл «Спартак» (5:2).

«Получилось два совершенно разных тайма, причем как по игре, так и по результату. Но счет на табло полностью отображает происходившее на поле. Не повезло «Спартаку», что в самом начале второго тайма пропустили, но затем уже начали совсем разваливаться. Конечно, игра в обороне – слабейшее место сейчас в «Спартаке», и именно над укреплением этой зоны надо думать», – сказал Нигматуллин.