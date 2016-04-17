Джеррарда не удивила волевая победа «Ливерпуля» над «Боруссией»

Бывший капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард признался, что его не удивила игра 1/4 финала Лиги Европы против дортмундской «Боруссии». Напомним, что английская команда уступала со счетом 1:3, но смогла забить три гола подряд и выиграть в матче.
«Я нисколько не удивился этому результату, так как сам не раз принимал участие в подобных встречах за «Ливерпуль». На «Энфилде» особенные болельщики, которые превращаются в 12-го игрока команды.
Надеюсь, что «Ливерпуль» обретет уверенность после этой победы и выиграет Лигу Европы», – заявил Джеррард.
Источник: 101greatgoals.com