Джеррарда не удивила волевая победа «Ливерпуля» над «Боруссией»

Бывший капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард признался, что его не удивила игра 1/4 финала Лиги Европы против дортмундской «Боруссии». Напомним, что английская команда уступала со счетом 1:3, но смогла забить три гола подряд и выиграть в матче.

«Я нисколько не удивился этому результату, так как сам не раз принимал участие в подобных встречах за «Ливерпуль». На «Энфилде» особенные болельщики, которые превращаются в 12-го игрока команды.

Надеюсь, что «Ливерпуль» обретет уверенность после этой победы и выиграет Лигу Европы», – заявил Джеррард.