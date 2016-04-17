Йоветич хочет надолго остаться в «Интере»

Нападающий «Интера» Стеван Йоветич дал понять, что не собирается в ближайшее время уходить из миланского клуба.

«В последнее время мне довелось прочитать много информации в прессе о том, что я желаю покинуть клуб. Хочу опровергнуть это, ведь я никогда даже не размышлял об уходе отсюда. Желаю остаться в «Интере» на долгие годы», – сказал черногорский форвард.

В нынешнем сезоне Йоветич провел в составе «Интера» 23 матча, в которых забил пять голов и сделал две результативные передачи.