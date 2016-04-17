Семак: «Такие матчи, как «Зенит» – «Спартак», добавляют интереса к нашему футболу»

Тренер «Зенита» Сергей Семак после победы над московским «Спартаком» в матче 24-го тура чемпионата России отметил, что петербургская команда продемонстрировала разную игру в каждом из таймов.

– 5:2 – это счет по игре?

– Сложно сказать. Мы неудачно действовали в первом тайме. Пропустили, «Спартак» мог забить еще. Если бы они провели третий гол, пошла бы совсем другая игра. Наша удача, что забили сразу после перерыва. Вторую половину по качеству игры провели очень уверенно.

– Что сказали тренеры в перерыве?

– То, что говорится, остается в раздевалке. Нам мешали излишние эмоции. Мы много ошибались в простых ситуациях. Нужно было успокоиться. Было время, чтобы изменить ход матча. Здорово, что это получилось. Повторюсь: качество игры «Зенита» во втором тайме было лучше.

– Чувствовали накал дерби?

– Естественно! Все говорят, что это был спектакль. Для одних – с положительным результатом, все довольны и счастливы. Для других – не самый удачный день. Это футбол. Его любят не только за результаты, но и за действие на поле и не только на поле – на трибунах. Много эмоций... Приятно смотреть такие матчи. Они добавляют интереса к нашему футболу, – отметил Семак.