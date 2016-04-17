Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Семак: «Такие матчи, как «Зенит» – «Спартак», добавляют интереса к нашему футболу»

Семак: «Такие матчи, как «Зенит» – «Спартак», добавляют интереса к нашему футболу»

17 апреля 2016, 06:50
2

Тренер «Зенита» Сергей Семак после победы над московским «Спартаком» в матче 24-го тура чемпионата России отметил, что петербургская команда продемонстрировала разную игру в каждом из таймов.

– 5:2 – это счет по игре?

– Сложно сказать. Мы неудачно действовали в первом тайме. Пропустили, «Спартак» мог забить еще. Если бы они провели третий гол, пошла бы совсем другая игра. Наша удача, что забили сразу после перерыва. Вторую половину по качеству игры провели очень уверенно.

– Что сказали тренеры в перерыве?

– То, что говорится, остается в раздевалке. Нам мешали излишние эмоции. Мы много ошибались в простых ситуациях. Нужно было успокоиться. Было время, чтобы изменить ход матча. Здорово, что это получилось. Повторюсь: качество игры «Зенита» во втором тайме было лучше.

– Чувствовали накал дерби?

– Естественно! Все говорят, что это был спектакль. Для одних – с положительным результатом, все довольны и счастливы. Для других – не самый удачный день. Это футбол. Его любят не только за результаты, но и за действие на поле и не только на поле – на трибунах. Много эмоций... Приятно смотреть такие матчи. Они добавляют интереса к нашему футболу, – отметил Семак.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Семак Сергей
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
woyser
1460868823
Красавчики!!!
Ответить
Помпомпом
1460881975
Опять со своим дерби, даже журналисты безграмотные(
Ответить
Главные новости
В ЦСКА сказали, кто мог возглавить команду вместо Игдисамова
12:17
Семак высказался о мотивации Луиса Энрике играть за «Зенит»
12:04
1
Воробьев объяснил 0 голов в 4 матчах за «Краснодар»
11:49
2
ВидеоМесси пропустил матч из-за смерти отца, Де Пауль посвятил гол аргентинцу
11:38
1
Червиченко – о Семаке: «Человек засиделся, «Зенит» превращается в болото»
11:26
4
Семак рассказал, как «Зенит» пытался переломить ход матча с «Родиной»
10:47
3
ЦСКА и «Динамо» заинтересованы в вингере сборной Уругвая
10:20
2
Клуб АПЛ рассмотрит подписание Головина
10:06
2
Дзюба: «Готов завершить карьеру»
09:52
5
В Турции сообщили о выходе «Галатасарая» из переговоров по Батракову
09:39
5
Все новости
Все новости
ФотоКлуб Первой лиги арендовал игрока «Динамо»
11:15
Мусаев сказал, будут ли у «Краснодара» еще новички летом
10:59
1
Ву: «Даку тащил «Рубин» чуть ли не в одиночку»
10:36
3
ЦСКА и «Динамо» заинтересованы в вингере сборной Уругвая
10:20
2
Дзюба: «Готов завершить карьеру»
09:52
5
В Турции сообщили о выходе «Галатасарая» из переговоров по Батракову
09:39
5
Семак проанализировал поражение от «Родины»
09:28
10
Гладилин – о Батракове: «Локо» уже потерял все шансы на титул, «Галатасарай» круче»
09:09
2
Аршавин оценил значение первой победы для «Динамо» в РПЛ в сезоне
08:52
1
Мусаев назвал сроки возвращения Кордобы
08:44
3
ФотоЭкс-защитник «Локомотива» Мампасси нашел новый клуб
08:30
Карседо сказал, может ли Даку играть в паре с Угальде
08:15
4
Угальде отреагировал на поражение «Спартака» от «Краснодара»
00:36
2
ВидеоАгкацев признал ошибку в матче со «Спартаком»
00:27
5
Губерниев прокомментировал поражение «Спартака» от «Краснодара»
00:10
11
Реакция фанатов «Зенита» на сенсационное поражение от «Родины»
00:01
19
«Спартаку» спрогнозировали чемпионство после поражения от «Краснодара»
Вчера, 23:49
15
Президент РПЛ высказался о возможных политических проблемах в «Спартаке» из-за Даку
Вчера, 23:40
3
Московскому клубу предрекли вылет из РПЛ
Вчера, 23:31
7
Рабинер прокомментировал поражение «Спартака» от «Краснодара»
Вчера, 23:14
6
Заявление «Спартака» после домашнего поражения от «Краснодара»
Вчера, 23:02
14
Мусаев прокомментировал победу «Краснодара» над «Спартаком»
Вчера, 22:53
Карседо извинился за поражение «Спартака» от «Краснодара»
Вчера, 22:43
11
Названа причина, по которой Барко был заменен в перерыве матча с «Краснодаром»
Вчера, 22:41
8
Кривцов сравнил матч со «Спартаком» с войной
Вчера, 22:36
1
Карседо оценил дебют Даку за «Спартак»
Вчера, 22:32
7
В «Динамо» сообщили, что «Зенит» развратил Тюкавина
Вчера, 22:27
5
ВидеоОбзор матча «Рубин» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:23
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+