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    Дзюба: «Теперь нужно проходить «Амкар» в полуфинале Кубка России»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба после победы над «Спартаком» поделился ожиданиями от ближайших матчей – с «Амкаром» в полуфинале Кубка России и «Ростовом» в 25-м туре чемпионата России.

    «У нас сейчас «Амкар» в Кубке, мы сфокусированы на них. Очень непростой матч будет. Приходилось слышать, что «Амкар» в РФПЛ нас давил, но надо понимать, что там искусственное поле не самого высокого качества, и нашим футболистам трудно на таком показать хорошую игру – есть боязнь получить травму. Так что надо проходить «Амкар», а потом уже «Ростов». Чувствую, там такая крепость будет», – сказал Дзюба.

    Источник: Чемпионат.ком

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    17.04.2016 06:08
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 20 апреля 2016, 13:34

      Чтобы проходить, надо бегать, а не ходить.

      0
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      Рейтинг: +281

      serhz 20 апреля 2016, 09:38

      Крепость будет перед вами в июне - будешь рвать оборону Анлии в клочья --А ? Чего затих то?

      0
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      Рейтинг: -161

      narkozanos 19 апреля 2016, 11:50

      Ахахахах,ублюдки из Ростова строят планы на чужом горе,не ссыте,Дзюба и Халк нагнут Ростов с обеих сторон.

      0
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      Рейтинг: +11

      ермакк 18 апреля 2016, 17:00

      Считаю, что Амкар будет играть от души, им нечего терять, только победы их будут поднимать по турнирной таблице, а в кубке больше других. За кубок у них есть больше стимула чем у Зенита. Зенит будет проверять и пробовать свой состав, что получится, . . . мы узнаем.

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 17 апреля 2016, 12:14

      Что б вас Амкар вымотал,а ещё лучше ..

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 17 апреля 2016, 07:15

      Надеюсь, что в Ростове Вам статистику подпортят!

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