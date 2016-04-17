Макеев: «Сначала я сыграл в мяч. Считаю, что не было удаления»

Защитник «Спартака» Евгений Макеев прокомментировал эпизод со своим удалением в матче 24-го тура РФПЛ с «Зенитом» (2:5). На 78-й минуте футболист получил вторую желтую карточку за подкат против Маурисио.

– Сначала я сыграл в мяч, дальше получилось, что прокатился по ноге соперника. Да, я попал по ноге, но первым делом сыграл в мяч. Считаю, что не было удаления.

– А первая карточка?

– Я там срывал атаку, поэтому думаю, что она была. Но удаления не было, – сказал Макеев.