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    Макеев: «Сначала я сыграл в мяч. Считаю, что не было удаления»

    Защитник «Спартака» Евгений Макеев прокомментировал эпизод со своим удалением в матче 24-го тура РФПЛ с «Зенитом» (2:5). На 78-й минуте футболист получил вторую желтую карточку за подкат против Маурисио.

    – Сначала я сыграл в мяч, дальше получилось, что прокатился по ноге соперника. Да, я попал по ноге, но первым делом сыграл в мяч. Считаю, что не было удаления.

    – А первая карточка?

    – Я там срывал атаку, поэтому думаю, что она была. Но удаления не было, – сказал Макеев.

    Источник: «Советский спорт»

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    17.04.2016 00:11
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    Комментарии4
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      Рейтинг: -42

      Zenit_EKB_88 17 апреля 2016, 09:13

      100 процентов вторая желтая бла,так как опасная игра обе ноги и тд,так что без вариантов,это был срыв атаки до кучи который мог привести к голу

      -1
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      Рейтинг: +2364

      bzfar 17 апреля 2016, 06:32

      Я тоже считаю, что удаления там не было. И было еще несколько спорных ситуаций когда судья давал штрафные в пользу и тех и других и наоборот, когда не давал штрафные, а надо было...

      0
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      Рейтинг: +100

      Samov@r 17 апреля 2016, 02:00

      Жаль что только ты так считаешь

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Samov@r 17 апреля 2016, 08:11

      Нет не только он так считает,Макеев действительно сначала сыграл
      в мяч, так,что удаление было надуманным судьёй. Я не болею за Спартак.

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