Дзюба: «Два пенальти были железные, меня просто отшвырнули»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба в эфире программы «После футбола» ответил на вопросы о матче 24-го тура РФПЛ против «Спартака» (5:2).

– Трудный матч. Лично для меня психологически даже очень. В первом тайме «Спартак» был очень хорош. Наказали нас дважды, могли еще забить. Наверное, разгром «Спартак» не заслуживал, но мы победили по делу.

– Сегодня еще была вольная борьба…

– Два пенальти были железные. Меня просто отшвырнули в воздухе, что с моим ростом сделать не так-то просто.

– Незадолго до гола вы могли сделать скидку на совершенно свободного партнера.

– Хотел сбрасывать, но подумал, что Гранат пойдет на это движение, и решил принять на грудь. Хорошо, что получилось исполнить.

– А когда отдавали на Маурисио, вы делали это сознательно?

– Да, я его видел. Здорово, что получилось исполнить. Но и он прекрасно пробил, отличный мастер.

– Есть ощущение, что «Зенит» уже набрал чемпионский ход?

– Давайте не будем спешить. Рады, что смогли выиграть у принципиального соперника и в важной игре. Эмоции выплеснулись. Рады, что стали ближе к ЦСКА. Но мы не хотим загадывать. Вот выйдем вперед, тогда и будем думать о чемпионстве.

– Скажите честно, сыграли рукой в эпизоде с голом?

– Нет. Мяч попал, где грудь. Честное слово… А два пенальти вас не смутили? Все, не начинайте. 5:2, всем спасибо! – сказал Дзюба.