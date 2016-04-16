Аленичев: «Доверие есть. Давление есть»

Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев после поражения в матче 24-го тура РФПЛ против «Зенита» (2:5) ответил на вопрос о доверии к себе со стороны руководства московского клуба.

«Доверие есть. Давление есть. Не могу сказать, излишнее оно или нет. Давление есть, потому что это «Спартак». Понимаю, что всем хочется результата и красивой игры, но сейчас ни одна команда такого позволить себе не может. Будем стремиться к тому, чтобы качество футбола и результат были более сбалансированными», – сказал Аленичев.