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Аленичев: «Доверие есть. Давление есть»

16 апреля 2016, 22:13
32

Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев после поражения в матче 24-го тура РФПЛ против «Зенита» (2:5) ответил на вопрос о доверии к себе со стороны руководства московского клуба.

«Доверие есть. Давление есть. Не могу сказать, излишнее оно или нет. Давление есть, потому что это «Спартак». Понимаю, что всем хочется результата и красивой игры, но сейчас ни одна команда такого позволить себе не может. Будем стремиться к тому, чтобы качество футбола и результат были более сбалансированными», – сказал Аленичев.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Аленичев Дмитрий
Комментарии (32)
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miklos
1460834778
А Якин тут сыграл 0-0. Когда Зенит еще больше был на ходу. Как же все это достало. И сам ты, конечно, не уйдешь. Ибо смелости ноль.
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Freyk
1460836675
Да что гнать на Аленичева, у команды в первом тайме игра была отличная, оба гола с оффсайдной ловушки очевидно по итогам тренерских разборов. Команда просто сломалась психологически на 46 минуте после гола Халка, и тут тренер ничего уже не мог сделать. Игроки выходили на второй тайм с мыслью о том, что они доминировали все 45 минут и могут одержать долгожданную победу, а тут их просто за несколько секунд съел Халк. Вот и посыпались.
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Вомбат
1460837055
Самое интригующее в мире соревнование - это чемпионат России по футболу. Жаль, что болельщики в массе своей не заслуживают нашего чемпионата - ругаются, что он хуже английского и испанского, не ходят на стадионы, засоряют интернет ерундой типа Газпром все купил, Гинер все купил, Спартак на мясо и проч. Смотрите футбол, ходите на футбол и будьте благодарны тем людям, которые вложились в команды РФПЛ, несмотря на дефицит адекватной заинтересованной аудитории.
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alp
1460837531
Аленичев хорошо отвечал на прессухе. Без нытья. по-мужски.
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viking_91
1460840010
первый тайм, да, красивый футбол
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dimazavr
1460842322
Кто-нибудь знает, почему в моменте с первым голом не было удаления Лодыгина?
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vitaliy777
1460862611
Алень, лучше подыши себе место заранее... Федун умом и сообранизительностью не очень отличается поэтому не ровен час пойдёшь на вольные.
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aleks.meskini12
1460863880
a u menya uje doveriya net
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bzfar
1460865225
Нужно стремиться к тому, чтобы найти уже, наконец, нормальных двух центральных защитников. Гранат уже никогда не поспеет, Бокетти не может один отдуваться. Крайние... тоже никакие, их обыгрывают как стоячих... Впереди все нормально, а в защите один Ребров.
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policepnz
1460874191
преждечем кидатьОленя в топку надо было карт бланш давать на транши перед сезоном, а если Федуня не видит ниче кроме своих доходов от продажи билетов то это в поликлинику) жаль болел Спама
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