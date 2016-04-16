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    Рахимов: «В конце сезона «Тереку» нужно приобрести 8-10 футболистов»

    Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов поделился мнением о трансферной кампании грозненского клуба во время предстоящего летнего трансферного окна. По словам специалиста, усиления требуют все позиции команды.

    – Усиления требуют много позиций, если мы хотим чего-то более серьезного. У нас ушли игроки, у нас травмированные игроки. Если сравнивать с нашим осенним составом, не полностью был готов Родолфо, отсутствовали два крайних защитника Уциев и Кудряшов, Садаев, Мбенгуе, Маурисио... Для нас это много... Плюс, если в конце сезона нас покинут три-четыре человека, нужно усилить почти все позиции и приобретать 8-10 футболистов.

    – А есть кто-то на примете?

    – На примете много футболистов. Но будет вопрос, подойдут ли они нам или нет, какие будут запросы и финансы. Качественного игрока трудно приобрести за маленькие деньги.

    Источник: ФК «Ахмат»

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    16.04.2016 21:33
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +407

      18JG 16 апреля 2016, 22:29

      Контрольная закупка.

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