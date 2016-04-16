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    Оланаре: «Мы расстроены, но ничья нас устраивает»

    Нападающий ЦСКА Аарон Оланаре поделился своим мнением о результате матча 24-го тура РФПЛ против «Локомотива» (1:1).

    «Мы очень расстроены, что увезли с «Локомотива» только одно очко, а не три. Нам нужно было выигрывать. Тем не менее, ничья нас устраивает. Думаю, у нас была возможность забить еще, потому что в первом тайме нам не удавалось это сделать, поскольку приходилось отыгрывать в защите. Это было сложно, но наша команда смогла найти такую возможность.

    Я чувствую себя очень комфортно, потому что мы играли как настоящая дружная команда, которая хотела выиграть и которой нужно было забивать. Сила команды дала мне сил активно играть в нападении», – сказал Оланаре.

    Источник: Р-Спорт

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    16.04.2016 20:48
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +62

      NoN141 18 апреля 2016, 16:46

      Устраивает? - это странно... Вы в чемпионской гонке, а ничья вас устраивает.

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      Рейтинг: +151

      VITPO 17 апреля 2016, 04:04

      Хорошо,что сравняли,но по моментам должны были выигрывать.

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