Тесак: «Аршавин – большой мастер, мы хорошо понимаем друг друга»

Защитник «Кайрата» Лукаш Тесак после матча 5-го тура казахстанской Премьер-лиги с карагандинским «Шахтером» (0:0) рассказал о своем взаимопонимании на поле с полузащитником Андреем Аршавиным.

– Вы играете на одном фланге с Аршавиным, сложилось ли у вас полное взаимопонимание или требуется время?

– Андрей – большой мастер, и мы хорошо понимаем друг друга, но на поле не только мы вдвоем играем. Мы старались, но присутствовала скованность в этом матче, очень сильно хотели победить ... не получилось.