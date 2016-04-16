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  • Тесак: «Аршавин – большой мастер, мы хорошо понимаем друг друга»

Тесак: «Аршавин – большой мастер, мы хорошо понимаем друг друга»

16 апреля 2016, 20:08
2

Защитник «Кайрата» Лукаш Тесак после матча 5-го тура казахстанской Премьер-лиги с карагандинским «Шахтером» (0:0) рассказал о своем взаимопонимании на поле с полузащитником Андреем Аршавиным.

– Вы играете на одном фланге с Аршавиным, сложилось ли у вас полное взаимопонимание или требуется время?

– Андрей – большой мастер, и мы хорошо понимаем друг друга, но на поле не только мы вдвоем играем. Мы старались, но присутствовала скованность в этом матче, очень сильно хотели победить ... не получилось.

Источник: ФК «Кайрат»
Казахстан. Премьер-Лига Кайрат Аршавин Андрей Тесак Лукаш
Комментарии (2)
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z89
1460827008
так хорошо понимаем, что не можем забить
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iuda
1461842560
Наверное, вам молодость с Андрюхой мешает
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