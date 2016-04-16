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    Шишкин: «ЦСКА – фаворит в борьбе за чемпионство, «Ростов» – темная лошадка»

    Защитник «Локомотива» Роман Шишкин рассказал, кто является главным конкурентом железнодорожников и фаворитом в чемпионской гонке РФПЛ. Напомним, на данный момент турнирную таблицу чемпионата России возглавляет ЦСКА.

    – Кого считаете своими главными конкурентами?

    – Тяжело сказать, все-таки ЦСКА и «Зенит» давно уже борются за чемпионство, от них можно ожидать более стабильной игры. Главные конкуренты, я думаю, армейцы – на их стороне и опыт, и сыгранный состав, и тренер, который отлично знает игроков, причем не только своих, поскольку работает со сборной. Да, у них бывают такие матчи, как с «Зенитом», но в целом это очень матерый соперник, который всегда может преподнести сюрприз.

    В принципе, и про «Зенит» можно сказать то же самое, а вот «Ростов» – темная лошадка. Русский «Лестер» (смеется). У Бердыева не работал, но по рассказам ребят знаю, что это тренер, который умеет ставить игру, неважно с какой обоймой, мы все это прекрасно видим.

    Источник: Eurofootball

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    16.04.2016 15:25
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 16 апреля 2016, 16:28

      Комментарий удален.

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