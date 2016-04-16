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    Навас: «Позову Ансальди в «Ростов»

    Защитник «Ростова» Сесар Навас заявил, что готов позвать в донскую команду оборонца «Зенита» Кристиана Ансальди. Напомним, на данный момент аргентинец на правах аренды защищает цвета «Дженоа».

    – Крис – мой близкий друг, часто созваниваемся, переписываемся. Приятно, что он следит за нашими успехами.

    – Он написал, что Бердыев сделал «Рубин» великим. Согласны?

    – Вряд ли кто-то с этим может поспорить. Счастлив, что Кристиан и я были частью этой команды.

    – Вы обещали, что позовете Ансальди в «Ростов».

    – Помню-помню. Пускай приезжает! Если не играть, то хотя бы город посмотрит. Организую ему экскурсию.

    Источник: «Советский спорт»

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    16.04.2016 15:14
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 16 апреля 2016, 16:11

      Конечно зови.Если что сьездим,пивка попьём))

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