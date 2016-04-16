Ахмедов не планирует покидать «Краснодар»

Полузащитник «Краснодара» Одил Ахмедов не собирается менять команду в ближайшее время.

– Вы один из лидеров «Краснодара» и сборной Узбекистана. Наверняка к вам есть интерес со стороны других клубов.

– Пока у меня действующий контракт с “Краснодаром”, даже не рассматриваю предложения.

– Они были?

– Да, но меня это не интересовало.

– В декабре вы продлили контракт с клубом до 2019 года. Хотите надолго остаться в «Краснодаре»?

– Конечно. Когда постоянно играешь, всюду хорошо. Если буду продолжать играть и помогать команде, останусь надолго. Кроме того, в “Краснодаре” все относятся профессионально к своему делу. Абсолютно все: футболисты, тренеры, работники. Мне это очень нравится.

В текущем сезоне хавбек провел в составе «быков» 22 матча, забив в них три гола и отдав три результативные передачи.