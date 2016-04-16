«Барселона» может наказать Алвеса за его видео в женском парике

Руководство «Барселоны» может оштрафовать Дани Алвеса из-за его видео, которое игрок выложил на своей странице в социальной сети Instagram, сообщает TV3.

По словам представителя клуба Хорди Монеса, бразилец выбрал «не самый подходящий момент для шуток».

«Есть члены нашего клуба, которых действия Алвеса оскорбили», – отметил он.

Напомним, что на видео Алвес призывает поклонников «Барселоны» не расстраиваться из-за поражения команды от мадридского «Атлетико» в полуфинале Лиги чемпионов.