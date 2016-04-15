Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ломбертс: «В 90-е «Спартак» был большим клубом, но теперь его место занял «Зенит»

    Защитник петербургского «Зенита» Николас Ломбертс отметил важность предстоящей встречи 24-го тура российской Премьер-лиги со «Спартаком». Напомним, что поединок состоится 16 апреля и начнется в 19:30 по московскому времени.

    «Как обычно бывает в больших играх, все решат детали. У «Спартака» долго не было трофеев. Мне кажется, все дело в настрое. Сейчас в атаке «Спартака» подобраны хорошие футболисты: Промес, Зе Луиш и Попов. Раньше эта команда неплохо оборонялась.

    Мы должны понимать, что это серьезный соперник, несмотря на то что они идут на седьмом месте. Я знаю, что «Спартак» в 90-е годы был большой командой. Но «Зенит» в последние 10 лет занял это место», – отметил Ломбертс.

    Источник: ФК «Зенит»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.04.2016 17:55
    Рекомендуем
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4293

      Zubo 15 апреля 2016, 21:33

      У Спартака достаточно денег чтобы купить игроков не хуже чем у Зенита , кстати у остальных клубов тоже... Так что не надо про Газпром

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +54

      pktsoev 15 апреля 2016, 21:25

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Забери у Зенита халявные газпромовские деньги ,и он будет бултыхаться на уровне Уфы, Амкара и т п. Так что не умничай Ломбертс!

      -6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11227

      alp > pktsoev 16 апреля 2016, 00:26

      а если забрать у спартака деньги лукойла, то чо?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 15 апреля 2016, 20:06

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ага сумасшедшее вливание бабла заняло, а не Зенит...

      -5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +137

      tanis 29 15 апреля 2016, 19:53

      Займет когда станет 9-кратным чемпионом.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +217

      Salamоn 15 апреля 2016, 19:34

      С одной стороны верно сказал

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 15 апреля 2016, 18:44

      Как же всё-таки раздражают подобные предматчевые речи! Ещё семь матчей впереди плюс кубок. Доиграйте, и тогда говорите, что угодно )

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +40

      007R 15 апреля 2016, 18:36

      У Спартака нет шансов в матче с Зенитом

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +140

      BarcelonianDestroyer > 007R 15 апреля 2016, 19:52

      Шансы есть всегда

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +140

      BarcelonianDestroyer 15 апреля 2016, 18:13

      Ух чую много гавна сейчас выльется от болельщиков Спартака)))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +300

      Zeff > BarcelonianDestroyer 15 апреля 2016, 20:02

      Надо же им опорожниться.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +121

      vanesss1981 > Zeff 15 апреля 2016, 21:30

      ...не надо, скоро Насри придёт))

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11