Ломбертс: «Спартак» проигрывает «Зениту» в менталитете»

Защитник «Зенита» Николас Ломбертс уверен, что «Спартак» уже не борется за чемпионство, но матч с этой командой очень важен для санкт-петербургского клуба.

«У «Спартака» отличные футболисты в атаке: Промес, Зе Луиш, Попов. Но в обороне они раньше были сильнее. Но, несмотря на то, что «Спартак» идет на 7-м месте ─ это сильная команда. Сейчас они не борются за чемпионство, и поэтому проигрывают нам в менталитете. Более принципиальным получается обычно противостояние с ЦСКА. Но учитывая, что сейчас сразу несколько команд находятся вверху таблицы, матч со «Спартаком» очень важен.

Много про Реброва не скажу. На разборе запомнил момент, когда в одном из матчей он при игре на выходе ударил своего футболиста, а соперник забил гол. Было бы здорово, если бы то же самое случилось в игре с нами», – считает Ломбертс.

Матч 24-го тура российской Премьер-лиги «Зенит» – «Спартак» пройдет в субботу, 16 апреля, в 19:00 по московскому времени.