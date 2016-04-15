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Ломбертс: «Спартак» проигрывает «Зениту» в менталитете»

15 апреля 2016, 09:18
7

Защитник «Зенита» Николас Ломбертс уверен, что «Спартак» уже не борется за чемпионство, но матч с этой командой очень важен для санкт-петербургского клуба.

«У «Спартака» отличные футболисты в атаке: Промес, Зе Луиш, Попов. Но в обороне они раньше были сильнее. Но, несмотря на то, что «Спартак» идет на 7-м месте ─ это сильная команда. Сейчас они не борются за чемпионство, и поэтому проигрывают нам в менталитете. Более принципиальным получается обычно противостояние с ЦСКА. Но учитывая, что сейчас сразу несколько команд находятся вверху таблицы, матч со «Спартаком» очень важен.

Много про Реброва не скажу. На разборе запомнил момент, когда в одном из матчей он при игре на выходе ударил своего футболиста, а соперник забил гол. Было бы здорово, если бы то же самое случилось в игре с нами», – считает Ломбертс.

Матч 24-го тура российской Премьер-лиги «Зенит» – «Спартак» пройдет в субботу, 16 апреля, в 19:00 по московскому времени.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Россия Зенит Спартак ЦСКА Ребров Артем Ломбертс Николас Попов Ивелин Зе Луиш Промес Квинси
Комментарии (7)
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Тяп-Ляп.
1460701505
Что Спартак,что Бзденит-Гамно.
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Nerlinger
1460703423
да во всём праДувает! и всем!
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Alexs1997
1460707669
Про сокомандника сказал бы лучше как он мячи жопой ловит.
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APchelov
1460723519
Главное, чтобы Зенит победил и по счёту. Погоду обещают замечательную. Ждём такой же победы!
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