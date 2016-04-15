«Лестер» заинтересовался форвардом «Милана»

Форвард «Милана» М'Байе Ньянг входит в сферу интересов «Лестер Сити». Но лидер английского чемпионата не единственный, кто интересуется молодым нападающим, сообщает gianlucadimarzio. Заполучить 21-летнего француза перед стартом следующего сезона не против «Сток Сити» и дортмундская «Боруссия».

Стоит отметить, что в текущем розыгрыше итальянской Серии А Ньянг провел 16 матчей, в которых забил пять голов и сделал четыре результативные передачи.