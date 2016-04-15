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    «Лестер» заинтересовался форвардом «Милана»

    Форвард «Милана» М'Байе Ньянг входит в сферу интересов «Лестер Сити». Но лидер английского чемпионата не единственный, кто интересуется молодым нападающим, сообщает gianlucadimarzio. Заполучить 21-летнего француза перед стартом следующего сезона не против «Сток Сити» и дортмундская «Боруссия».

    Стоит отметить, что в текущем розыгрыше итальянской Серии А Ньянг провел 16 матчей, в которых забил пять голов и сделал четыре результативные передачи.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.04.2016 06:57
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +61

      40Zver40 15 апреля 2016, 10:23

      Раньери красавчик! Давно этому парню пророчили большое будущее, надеюсь в Лестере найдет себя!

      1
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      Рейтинг: +17

      Spark95god 15 апреля 2016, 07:09

      Дорогу молодым

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