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    Кобелев: «Завтра Денисов и Козлов вернутся в общую группу»

    Главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев поделился своими мыслями о предстоящей игре против самарских «Крыльев Советов» в рамках 24-го тура российской Премьер-лиги.

    «Игра будет очень тяжелой, за шесть очков. «Крылья» играют весь чемпионат с пятью защитниками. Очень насыщенная оборона, быстрые и опасные контратаки. Все будет зависеть от того, как мы сможем взломать оборону соперника и предотвратить контратаки.

    Завтра все вернутся в общую группу – и Денисов, и Козлов. Команда будет готовиться к игре с «Крыльями» в полном составе. Это очень хорошие новости», – сообщил Кобелев.

    Источник: ТАСС

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    14.04.2016 21:47
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