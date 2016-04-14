Последний тур РФПЛ в 2016 году перенесли на 4 декабря

В четверг состоялось общее собрание клубов российской Премьер-лиги. По его итогам был рассмотрен проект структуры календаря чемпионата России-2016/17. Ранее сообщалось о том, что последний тур чемпионата в 2016 году пройдет 11 декабря, но эта дата была изменена на 4 декабря. Кроме того, поменялись, по сравнению с проектом, и даты финиша чемпионата. Последний, 30-й тур состоится 21 мая. Финал Кубка России пройдет 28 мая.