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    Последний тур РФПЛ в 2016 году перенесли на 4 декабря

    В четверг состоялось общее собрание клубов российской Премьер-лиги. По его итогам был рассмотрен проект структуры календаря чемпионата России-2016/17. Ранее сообщалось о том, что последний тур чемпионата в 2016 году пройдет 11 декабря, но эта дата была изменена на 4 декабря. Кроме того, поменялись, по сравнению с проектом, и даты финиша чемпионата. Последний, 30-й тур состоится 21 мая. Финал Кубка России пройдет 28 мая.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.04.2016 14:13
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 14 апреля 2016, 20:21

      Живу в Ростове ,вроде юг,но на последние (осень) и первые(весна) не хожу-холодно

      0
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 14 апреля 2016, 18:05

      в общем, ничего нового. опять пролетят все наши в еврокубках

      0
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      Рейтинг: +74

      koka7751 14 апреля 2016, 17:10

      31 декабря! Чтоб за столом смотреть.

      0
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 14 апреля 2016, 14:54

      а что не на январь в январе круче ....один хрен дебилы

      1
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      Рейтинг: +427

      policepnz > BAIv 14 апреля 2016, 15:26

      с такой погодой можно и в феврале гонять!

      1
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      Рейтинг: +249

      Alek7183 > policepnz 14 апреля 2016, 19:00

      Где это?

      0
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