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    Последний тур РФПЛ в 2016 году состоится 11 декабря

    В четверг стали известны детали проекта структуры календаря сезона российской Премьер-лиги-2016/17. Так, 11 декабря пройдет последний в 2016 году тур, который будет по счету 17-м. На случай форс-мажора в проекте предусмотрены два резервных дня (30 ноября и 26 февраля). Известно, что к этому времени должен быть реконструирован стадион «Фишт» в Сочи, что позволит провести некоторые матчи на нем.

    18-й тур состоится 5 марта 2017 года. Первыми матчами весенней стадии российского сезона станут встречи четвертьфинала Кубка России, которые пройдут 1-2 марта.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.04.2016 12:08
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 14 апреля 2016, 14:53

      болельщиков всё меньше на стадионах , а вороватых чиновников всё больше и всё дебильнее, сборище иди.отов в России в декабре футбол дебилы в РФС во главе с му.да.ком

      0
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      Рейтинг: +17

      kex7 14 апреля 2016, 13:42

      xz...

      0
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      Рейтинг: +65

      lexa52rusnnVOLGA 14 апреля 2016, 13:11

      че уж не 31 декабря

      4
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      Рейтинг: -101

      polyshuk23 14 апреля 2016, 12:37

      МуДок переводи обратно на систему весна -осень ,как было раньше ,мы же не тупая европа и не еврей союз , а ВЕЛИКАЯ ДЕРЖАВА РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ !!!!

      1
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      Рейтинг: +291

      FCBarcelona1713 > polyshuk23 14 апреля 2016, 15:46

      Да, тупой запад, тупая европа, все тупые, накатим за Русь!

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