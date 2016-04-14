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    «Анжи» планирует взыскать в суде с бывшего футболиста 15 миллионов

    Генеральный директор «Анжи» Сергей Кораблев рассказал о том, что махачкалинский клуб подал иск в суд на своего бывшего игрока – бразильского полузащитника Леонардо на сумму в 15 миллионов евро.

    «Действительно, «Анжи» подал иск на Леонардо за преждевременный разрыв контракта по вине игрока. Ждем, когда будет назначена дата суда», – сказал Кораблев.

    Стоит напомнить, что 24-летний бразилец выступал за «Анжи» с лета 2014 года. За это время он сыграл 33 матча, в которых забил девять голов и отдал шесть результативных передач.

    Источник: Известия

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    14.04.2016 13:41
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +249

      Alek7183 14 апреля 2016, 18:58

      Пишете жёстко мол, он человеке бросил умирать после аварии.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +720

      Den Bull 14 апреля 2016, 16:20

      Не плохо так хотят)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +73

      Dynamo-Moscow 14 апреля 2016, 14:22

      У Анжи кризис... Хоть как то, хоть с кого-то надо выдернуть хоть что-то... 15 лямов это на старте, в итоге иск одобрят, ну и сумму урежут

      -1
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      Рейтинг: +465

      Barsuk52 14 апреля 2016, 14:06

      жестоко

      -1
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