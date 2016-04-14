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    Гаджиев: «Мордовия» умеет собираться после крупных поражений»

    Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев накануне матча российской Премьер-лиги в Саранске против «Мордовии» заявил, что не делит оставшиеся матчи в чемпионате на важные и не очень.

    «У «Мордовии» был ряд очень хороших матчей. Мы помним, как они вели в матче с ЦСКА в первом круге. Но они действительно пропускают много голов, видимо есть проблемы в обороне. С другой стороны, они создают и немало голевых моментов и немало забивают сами. После крупных поражений команда собирается, принимаются меры, поэтому матч будет непростым.

    Мы не делим игры на важные и не очень, для «Амкара» все игры важные. Другое дело, что у игроков мотивация на топ-команды выше, но в этом нет проблемы, такое бывает во всех командах. В реальности и игра с топ-командой и игра с командой из нижней части турнирной таблицы дает победителю 3 очка. Важность игр с командами, которые недалеко от тебя в турнирной таблице в том, что побеждая их, ты и сам набираешь очки и отнимаешь очки у конкурента.

    Травмированные? Есть ряд игроков, которые имеют микротравмы, это Черенчиков, Белоруков, Дзахов, Пеев. Их отсутствие на последней тренировке не означает, что они не смогут принять участие в игре. У всех у них несерьезные травмы, либо они просто пока переутомлены. Единственная серьезная травма сейчас у вратаря Хомича. У него повреждены связки голеностопа, пока неясно есть ли разрыв», – рассказал Гаджиев.

    Матч 24-го тура российской Премьер-лиги «Мордовия» – «Амкар» состоится в пятницу, 15 апреля, в 19:00 по московскому времени.

    Источник: ФК «Амкар»

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    14.04.2016 12:33
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