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    Халк в этом сезоне намерен выиграть чемпионат и Кубок России

    Нападающий «Зенита» и сборной Бразилии Халк рассказал о своих задачах на оставшуюся часть сезона.

    – Неделя в российском и европейском футболе была результативной. Федор Смолов сделал покер в премьер-лиге, Криштиану Роналду отправил три мяча в ворота «Вольфсбурга». Вы не забивали более двух голов за игру уже два года – с апреля 2014-го, когда трижды огорчили «Краснодар». Не пора ли прервать эту паузу?

    – Конечно, хотелось бы! Но это непросто. Меня достаточно плотно опекают, поэтому не всегда удается завершить голевые моменты. Так что в этом сезоне я часто отдаю голевые передачи. У нас еще семь встреч впереди, так что все может быть. Но главное – это выиграть все эти матчи, даже если я не забью ни разу.

    – Чего вы сейчас хотите больше всего? Какие у вас цели на финиш сезона – титул в чемпионате, звание лучшего бомбардира или Кубок России?

    – Все, что вы перечислили, и есть мои цели. Все еще возможно, поэтому мы будем бороться, и я сделаю все, что от меня зависит.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.04.2016 08:07
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +81

      zeni 20 апреля 2016, 10:49

      Так и ДОЛЖНО БЫТЬ!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +8

      travelSerg 14 апреля 2016, 18:41

      well done

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +192

      LINED 14 апреля 2016, 14:04

      Халк намерен, Зенит нет

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh 14 апреля 2016, 11:00

      Размечтался

      2
      Ответить
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      Рейтинг: -42

      Zenit_EKB_88 14 апреля 2016, 08:53

      Молодцы так и надо,больше ни чего и не осталось

      -1
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