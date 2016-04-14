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    Бывший полузащитник «Спартака» Алекс хочет вернуться в Россию

    Бывший полузащитник «Спартака» Алекс, ныне выступающий за «Интернасьонал», признался, что хотел бы вернуться в московскую команду. Напомним, что бразильский хавбек выступал за красно-белых с 2009 по 2011 год.

    «Я скучаю по России. Это был действительно счастливый период в моей карьере. Я смог вырасти как человек, познакомился с культурой другой страны. «Спартак» был моим первым клубом за пределами Бразилии. Я не задумываясь вернулся бы в Москву, которая стала для меня вторым домом.

    Уехал только из-за тяжелой беременности жены. Мой уход из «Спартака» не был запланирован. Я хотел закончить карьеру в «Спартаке», а затем остаться в клубе в качестве одного из тренеров или директоров. Я много говорил на этот счет с Карпиным.

    Уход из «Спартака» – печальный день. Мне было тяжело прощаться с командой. Многие люди стали для меня близкими. Я ушел из «Спартака» раньше, чем было нужно. Когда было нужно? После того как мы что-нибудь бы выиграли. Мы должны были подарить болельщикам титул. В любом случае для меня было честью играть за «Спартак». Я в любой момент готов снова надеть красно-белую майку.

    Бывал ли я на «Открытие Арене»? Увы, пока нет. Но еще наверняка схожу. Как знать, может, даже сыграю в футболке «Спартака». Никаких переговоров не было, но мне бы хотелось закончить карьеру, выиграв золотые медали РФПЛ со «Спартаком», – отметил Алекс.

    Источник: Чемпионат.ком

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    14.04.2016 08:00
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    Комментарии15
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 14 апреля 2016, 15:56

      увы, возраст не тот уже

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +64

      baltica 14 апреля 2016, 13:25

      А жена,блин, как слониха 2 года беременной ходила? Назад дорога это "Терек", "Урал" и т.д.(без обид)....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +806

      plehanov6 14 апреля 2016, 13:23

      Вот уж Алекс, точно не помешал-бы!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 14 апреля 2016, 12:48

      Ну это еще надо лет 30 играть, чтобы взять хотя бы кубок.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +62

      jinhae 14 апреля 2016, 10:17

      играл неплохо как я помню, но.. 34 года боюсь он форму уже не наберет даже для чр

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 14 апреля 2016, 10:11

      бабки кончились

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +177

      miklos 14 апреля 2016, 10:10

      просто гений. как же было тяжело, когда он ушел

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1702

      altezzik 14 апреля 2016, 10:06

      В Краснодар может?

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +112

      Apocalypse > altezzik 14 апреля 2016, 10:25

      Ты читать умеешь? При чем тут Краснодар?

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1702

      altezzik > Apocalypse 14 апреля 2016, 12:23

      А при чем тут Спартак?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +465

      Barsuk52 14 апреля 2016, 09:53

      он как пирло

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16

      Vasilij91 14 апреля 2016, 09:28

      34 года если только задаром

      2
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