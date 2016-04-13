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    Бензема: «Мечтаю сыграть на Евро-2016»

    Нападающий «Реала» Карим Бензема мечтает сыграть за сборную Франции на Евро-2016. Напомним, что в составе французской сборной форвард не играет с прошлого года из-за скандала, связанного с его участием в деле о шантаже бывшего полузащитника «Динамо» Матье Вальбуэна.

    Сегодня состоится встреча руководителей французского футбола, на которой будет обсуждаться возвращение Бензема в сборную.

    «Лично я стараюсь не думать много о возвращении в сборную Франции. Посмотрим, что скажет президент ФФФ. Жду хорошая новость», – заявил он.

    Источник: L' Equipe

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    13.04.2016 08:23
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +140

      BarcelonianDestroyer 13 апреля 2016, 09:13

      Жду хорошАЯ новость.... Исправьте

      1
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      Рейтинг: +27

      Лёхa372 13 апреля 2016, 09:03

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