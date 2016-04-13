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  • Сарсания: «В «Спартаке» первое лицо – не тренер, а владелец»

Сарсания: «В «Спартаке» первое лицо – не тренер, а владелец»

13 апреля 2016, 01:54
12

Бывший спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания поделился мнением о возможном назначении на пост главного тренера «Спартака» наставника «Ростова» Курбана Бердыева.

– Вы считаете, что Бердыев готов работать в клубе только главным тренером?

– Почему нет? Человек он профессиональный, а профессиональные люди друг с другом всегда найдут общий язык.

– То есть в «Спартаке» он готов не быть первым лицом клуба, за которым главное решение практически во всех ключевых вопросах?

– В «Спартаке» главный тренер в последние годы и не был первым лицом. Там тренеры меняются часто, а первое лицо – всегда владелец.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Бердыев Курбан Сарсания Константин
Комментарии (12)
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Koshastiy
1460503261
Комментарий удален.
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ил бади
1460516386
БЕРДЫИЧ НЕ БУДЕТ В СПАРТАКЕ РАБОТАТЬ ЕМУ РУЛИТЬ ТАМ НЕ ДАДУТ,
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sprint5
1460518305
а народные как взвоют
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meiram
1460522631
Что Вы против Бекиевича имеете против,толком отчество не знаете,заслуг не желаете знать и тараторите попусту! Зачем не хотите признавать,что он лучший тренер не только в России,но и за рубежом как Раньери "Лестер",когда из средненькой команды делает конфетку! Кто такое может в России покажите на примере?
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REDWHITE_
1460523209
ЗАЧЕМ СПАРТАКУ АВТОБУСНИК?? ПУСТ В СРЕДНЕНЬКИЙ зенит ИДЕТ)))
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pickapick
1460527074
Успехи налицо!
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Psih86
1460527827
Пока в спартаке не будет главный тренер,они будут еще столько же в жоп. ковыряться.....у них рулевой нольтрофеич:-))))
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