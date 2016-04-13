Сарсания: «В «Спартаке» первое лицо – не тренер, а владелец»

Бывший спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания поделился мнением о возможном назначении на пост главного тренера «Спартака» наставника «Ростова» Курбана Бердыева.

– Вы считаете, что Бердыев готов работать в клубе только главным тренером?

– Почему нет? Человек он профессиональный, а профессиональные люди друг с другом всегда найдут общий язык.

– То есть в «Спартаке» он готов не быть первым лицом клуба, за которым главное решение практически во всех ключевых вопросах?

– В «Спартаке» главный тренер в последние годы и не был первым лицом. Там тренеры меняются часто, а первое лицо – всегда владелец.