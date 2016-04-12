Варди: «На тренировках Раньери ставит меня в ворота»

Нападающий «Лестера» Джейми Варди рассказал о том, как проходят его тренировке в команде Клаудио Раньери.

«На тренировках у меня не так много времени, чтобы поработать над реализацией моментов. Мы отрабатываем удары ближе к началу недели, когда тренер хочет снизить нагрузки вратарей и дать немного отдыха моим ногам.

Так что обычно тренер ставит меня на ворота, как только начинается отработка ударов. Так я приберегаю свои ноги и забитые мячи для матчей и помогаю голкиперам.

Мы всегда смеемся и шутим на тренировках. Тренер хочет, чтобы мы были расслабленны. В этой команде собралась дружная компания, и мы все хорошо ладим с самого начала сезона», — рассказал Варди.