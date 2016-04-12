Пеллегрини готов поработать в «Зените»

Хесус Мартинес, который является агентом нынешнего наставника «Манчестер Сити» Мануэля Пеллегрини, заявил, что его клиенту интересно было бы поработать с «Зенитом».

«Пеллегрини было бы интересно поработать с «Зенитом», так как он считает, что это один из десяти ведущих клубов Европы. На данном этапе сам проект для мистера Пеллегрини интереснее, чем экономические условия. Тем более, что он считает клуб одним из ведущих в Европе», – рассказал Мартинес.

Напомним, что чилийский специалист покинет «Сити» по окончании текущего сезона, а на его место придет нынешний наставник «Баварии» Хосеп Гвардиола.