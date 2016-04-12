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Пеллегрини готов поработать в «Зените»

12 апреля 2016, 17:48
19

Хесус Мартинес, который является агентом нынешнего наставника «Манчестер Сити» Мануэля Пеллегрини, заявил, что его клиенту интересно было бы поработать с «Зенитом».

«Пеллегрини было бы интересно поработать с «Зенитом», так как он считает, что это один из десяти ведущих клубов Европы. На данном этапе сам проект для мистера Пеллегрини интереснее, чем экономические условия. Тем более, что он считает клуб одним из ведущих в Европе», – рассказал Мартинес.

Напомним, что чилийский специалист покинет «Сити» по окончании текущего сезона, а на его место придет нынешний наставник «Баварии» Хосеп Гвардиола.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Трансферы Зенит Манчестер Сити Пеллегрини Мануэль
Комментарии (19)
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Ru677
1460477169
Хесус Мартинес, который является агентом нынешнего наставника «Манчестер Сити» Мануэля Пеллегрини, заявил, что его клиенту интересно было бы получить 7 млн евро в год.
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lange
1460477220
Лучше Сергея Семака попробовать, но наше мнение Миллеру не интересно.
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Robin v. Persie
1460478193
Михайлович был бы отличным вариантом... Он и по-русски говорит, если не ошибаюсь, что тоже немаловажо! Да и денег в мешках не просит
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baltika415
1460479571
Ему в России только деньги нужны, за 5 лямое евро будет комфортно.
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alex1951
1460481297
В Зенит приходят не за тем,что бы вывести в финал Лиги Че,а чтоб бабки срубить.
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Rash0559
1460489047
Интересный проект , интересный мешок с газом
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westerose
1460491073
Ну после того как эмблему Зеньки забраковали, Пеллегрини может и передумать((((
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nim-
1460491150
"Один из десяти ведущих клубов Европы" по какому критерию? По финансовому, я полагаю. :D
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волчарик
1460495532
надоели гастеры своего давайте
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Astonreal
1460580606
Я бы не сказал, что Зенит входит в топ 10. Но примерно равна второму сорту - Севилья, Шальке, Ливерпуль, Рома....
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