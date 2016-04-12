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    Де Бьязи может сменить Албанию на Италию

    Главный тренер сборной Албании Джанни де Бьязи является кандидатом на аналогичный пост в сборной Италии после ухода Антонио Конте по окончании Евро-2016, сообщает Sportmediaset. Известно, что на данную должность претендуют несколько специалистов, в том числе бывший наставник сборной России Фабио Капелло.

    В тренерской карьере Де Бьязи числятся несколько итальянских клубов, в том числе «Торино» и «Удинезе», с 2011 года работает со сборной Албании, которую вывел в финальную часть Евро-2016.

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.04.2016 17:17
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +140

      BarcelonianDestroyer 12 апреля 2016, 20:06

      Стоп,секундочку.... Капелло?????? Италия вообще бредит...

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