Тренировочным процессом в «Мордовии» руководит гендиректор

не понравилось придуркам как руководил командой Юрий Семин...который вывел команду на 8 место.... ничего...в фнле потренируйтесь пока)
Генеральный директор «Мордовии» Владимир Бибиков продолжает руководить тренировочным процессом после ухода из клуба Андрея Гордеева. Ему помогает Марат Мустафин.
При этом известно, что помощник Николай Кавардаев, который помогал Гордееву, в клубе больше не работает.
В матче 24-го тура российской Премьер-лиги «Мордовия» примет на своем поле «Амкар». Матч состоится в пятницу, 15 апреля, в 19:00 по московскому времени.