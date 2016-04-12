Тренировочным процессом в «Мордовии» руководит гендиректор

Генеральный директор «Мордовии» Владимир Бибиков продолжает руководить тренировочным процессом после ухода из клуба Андрея Гордеева. Ему помогает Марат Мустафин.

При этом известно, что помощник Николай Кавардаев, который помогал Гордееву, в клубе больше не работает.

В матче 24-го тура российской Премьер-лиги «Мордовия» примет на своем поле «Амкар». Матч состоится в пятницу, 15 апреля, в 19:00 по московскому времени.