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    Тренировочным процессом в «Мордовии» руководит гендиректор

    Генеральный директор «Мордовии» Владимир Бибиков продолжает руководить тренировочным процессом после ухода из клуба Андрея Гордеева. Ему помогает Марат Мустафин.

    При этом известно, что помощник Николай Кавардаев, который помогал Гордееву, в клубе больше не работает.

    В матче 24-го тура российской Премьер-лиги «Мордовия» примет на своем поле «Амкар». Матч состоится в пятницу, 15 апреля, в 19:00 по московскому времени.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.04.2016 15:22
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 12 апреля 2016, 20:33

      не понравилось придуркам как руководил командой Юрий Семин...который вывел команду на 8 место.... ничего...в фнле потренируйтесь пока)

      1
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      Рейтинг: +1775

      VGreen > fakel-vrn 13 апреля 2016, 15:13

      Сёмин сам ушел

      0
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      Рейтинг: +419

      Тяп-Ляп. 12 апреля 2016, 15:26

      Тренировочным порцессом в мордовии занимается старший помошник младшего дворника.

      0
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      Рейтинг: +8

      ppv666 > Тяп-Ляп. 12 апреля 2016, 19:30

      ЛОЛ

      1
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