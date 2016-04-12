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    Это'О: «Лестер» Раньери покорил мое сердце»

    Форвард турецкого «Антальяспора» Самуэль Это'О в восторге от игры «Лестера». Напомним, что в текущем сезоне «лисы» близки к сенсационной победе в АПЛ.

    «У меня были шансы влюбиться в множество клубов, но мое сердце покорил «Лестер» Клаудио Раньери. Джейми Варди? Это хороший игрок, но феномен «Лестера» – это Раньери. Он просто бесподобен. Эта команда точно станет чемпионом Англии», — сказал камерунец.

    За пять туров до окончания сезона «Лестер» опережает «Тоттенхэм», идущий вторым, на семь очков.

    Источник: Goal.com

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    12.04.2016 07:37
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +291

      FCBarcelona1713 13 апреля 2016, 16:19

      Да, Лестер поражает сердца любителей футбола и скудные умы глоро-школьников. :D

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2141

      diadushka 12 апреля 2016, 13:31

      А мне всегда думалось, что сердце это"о покоряют только деньги....... особенно когда он из-за бонусов и просьб клуба отказался играть за свою сборную, продажная шкура!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +377

      bringing 12 апреля 2016, 12:11

      А То...

      0
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      Рейтинг: +6

      folkerx 12 апреля 2016, 10:48

      Форум о договорных матчах dogz.tibidohs.ru

      -2
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      Рейтинг: +64

      baltica 12 апреля 2016, 10:41

      Эх, не успел туда перейти!

      0
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      Рейтинг: +13

      ThePro 12 апреля 2016, 10:06

      Надеюсь Лестер хотя бы выйдет из своей группы в Лиге Чемпионов в след. сезоне

      1
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      Рейтинг: +128

      shmag > ThePro 12 апреля 2016, 10:17

      этого от них никто не ждет и не требует

      0
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      Рейтинг: +24996

      bset 12 апреля 2016, 09:40

      Будет сильно, если они выиграют чемпионат и через год войду в тройку. Вот это реально будет сильно.

      0
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      Рейтинг: +73

      D_Fedor 12 апреля 2016, 09:14

      На куражах парни молодцы!!!

      0
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      Рейтинг: +73

      Dynamo-Moscow 12 апреля 2016, 08:41

      Да будет так!

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      Рейтинг: +568

      Lexa_Lexa 12 апреля 2016, 08:34

      А чье сердце в этом сезоне они не покорили?

      2
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