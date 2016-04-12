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    Агент Селезнева: «Я бы не сказал, что Женя выиграл от перехода в «Кубань»

    Агент нападающего «Кубани» Евгения Селезнева Вадим Шаблий заявил, что в летнее трансферное окно футболист может уйти из клуба.

    «Возможно, летом Селезнев перейдет в новую команду. Он хочет за сборную играть. Думаю, если поступит предложение от «Динамо» или «Шахтера», он будет их рассматривать.

    Так получилось, что он перешел в «Кубань». Я бы не сказал, что Женя выиграл, но и не проиграл. Он получил стабильность по контракту по схеме «2+1» и таким образом застраховал себя», – приводит слова Шаблия «Комсомольская правда в Украине».

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.04.2016 01:42
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +144

      denisrebrikov 13 апреля 2016, 00:23

      Неплохой форвард! Получше нашего Паши!

      0
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      Рейтинг: +14

      egiven 12 апреля 2016, 21:00

      Евгений Селезнев умный, тонкий и техничный игрок полностью выкладывающийся в игре.
      Конечно в предыдущих составах Кубани ему было бы приятней играть, ну что есть, то есть.
      Тем более, что в такой трудной команде он не опустил руки, а борется изо всех сил.
      Спасибо Евгений!
      Стыдно за злобные и некрасивые соседние комментарии.
      Люди откуда столько злобы, очнитесь...

      0
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      Рейтинг: +465

      Barsuk52 12 апреля 2016, 09:41

      да зачем нам вообще здесь хохлы

      -2
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      Рейтинг: +66

      Kuban23 > Barsuk52 12 апреля 2016, 17:53

      Предлагаешь что лучше ему взять автомат в руки и идти на Донбасс стрелять по мирным?

      0
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      Рейтинг: +16

      Vasyaka85 12 апреля 2016, 06:49

      Да зря он пришел... Если в Россию то надо было хотя бы в клуб который за еврокубки борется... Вон, у Локо вечные проблемы с напами, там бы он пригодился.

      0
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      Рейтинг: +66

      Kuban23 > Vasyaka85 12 апреля 2016, 17:54

      Хотел бы видеть его Лохо , он был бы в Лохо.

      0
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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 12 апреля 2016, 06:37

      Не успел перейти, а уже столько вони, лишнего базара, на поле ведет себя как и.диот возмущается по каждому пустяку... сразу видно откуда чел пришел...

      1
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      Рейтинг: +66

      Kuban23 > АртурZaСМ 12 апреля 2016, 17:54

      Потому что это мастер и он оказывает тем самым психологическое давление на соперника и на судей. Так шта, школота не шарящая в футболе идите в ФМ играть.

      -1
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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ > Kuban23 12 апреля 2016, 19:00

      Ну если ты на пару с Селезневым сторонник тактики нытья, то тогда идите вы оба краем леса...

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